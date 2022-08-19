Москва отправила бульдозеры для борьбы с лесными пожарами под Рязанью и Владимиром

Московские спасатели продолжают работу в Рязанской и Владимирской областях, где бушуют лесные пожары. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"На пожарах в Рязанской и Владимирской областях продолжают работать московские подразделения спасателей. Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов", — сообщил он.