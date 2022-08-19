Москва отправила бульдозеры для борьбы с лесными пожарами под Рязанью и Владимиром
Собянин сообщил об улучшении ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях
Московские спасатели продолжают работу в Рязанской и Владимирской областях, где бушуют лесные пожары. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
"На пожарах в Рязанской и Владимирской областях продолжают работать московские подразделения спасателей. Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов", — сообщил он.
При этом, как добавил градоначальник, ситуация немного улучшилась, однако работы ещё много.
Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. Площадь возгорания в регионе составляет около 180 гектаров. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В то же время борьба с лесными пожарами продолжается и во Владимирской области, которую также посетил Куренков. В обоих регионах работают московские спасатели и техника.
Сайт МЧС по Рязанской области