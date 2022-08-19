Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну, и спецоперация — лишь предлог

Запад развязал против России гибридную войну, а спецоперация РФ на Украине используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Яркий пример такой пагубной политики — развязанная Западом против России гибридная война. Наши предложения по формированию долгосрочных, юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции", — заявил он на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Патрушева, события вокруг Украины показывают, что Запад пытается "балансировать на грани" между гибридной войной и открытым вооружённым конфликтом с РФ.