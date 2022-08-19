Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну, и спецоперация — лишь предлог
Запад развязал против России гибридную войну, а спецоперация РФ на Украине используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Яркий пример такой пагубной политики — развязанная Западом против России гибридная война. Наши предложения по формированию долгосрочных, юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции", — заявил он на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Патрушева, события вокруг Украины показывают, что Запад пытается "балансировать на грани" между гибридной войной и открытым вооружённым конфликтом с РФ.
А ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявлял, что развязанная против России гибридная война не закончится "ни завтра, ни послезавтра". При этом секретарь генсовета партии "Единая Россия" призвал отказаться от иллюзий по поводу того, что "можно будет открыть глаза" и всё "вернётся, как было".
ТАСС / Виталий Невар