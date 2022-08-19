В Литве призвали ЕС сказать "нет" туристам из России и Белоруссии
Глава МИД Литвы призвал страны ЕС аннулировать выданные россиянам туристические визы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом пишет издание Politico.
"Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии", — уверен Ландсбергис.
Аннулировать долгосрочные многократные визы он призвал по меньшей мере на период продолжения российской спецоперации на Украине. При этом министр считает необходимым продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не европейские каникулы.
Глава МИД также обратил внимание на то, что этот вопрос может расколоть страны ЕС на выдающих визы и тех, кто перестал это делать.
Ранее Лайф писал, что финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. На сегодняшний день в РФ в среднем регистрируется одна тысяча заявок в день. В МИД РФ предупредили о последующей реакции на подобные решения Хельсинки и ЕС.
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