Минтранс: Спрос на авиаперевозки в России восстанавливается, несмотря на санкции

За семь месяцев 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров, что составляет около 90% от аналогичного периода прошлого года. Это говорит о повышении спроса на авиаперевозки в стране, сообщает Министерство транспорта России.

"Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки", — указывается в релизе ведомства.

Также Минтранс отмечает, что на внутренних рейсах значительно выросла загрузка кресел. Так, например, в июле на маршрутах внутри страны было занято в среднем 91,5% мест. Общий спрос на авиаперевозки восстанавливается, несмотря на санкции и снижение объёма международных перевозок, добавили в ведомстве.

Выплаты субсидий авиакомпаниям начались в середине июля и продолжат осуществляться каждый месяц в зависимости от фактической перевозки пассажиров. Из федерального бюджета было на это выделено 100 миллиардов рублей. Средства предоставлены для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним и воздушным линиям, а также на аренду и лизинг самолётов и авиадвигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт.