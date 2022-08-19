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19 августа, 06:31

МВД РФ объявило в розыск депутата Белоусова, получившего десять лет колонии

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который получил десять лет колонии по делу о крупной взятке. Об этом свидетельствуют данные из соответствующей базы ведомства.

"Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — говорится в записи.

По какой именно статье идёт розыск, не уточняется.

Депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск после оглашения приговора

Депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск после оглашения приговора

Напомним, 3 августа Мосгорсуд признал депутата Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. При этом прокурор запрашивала 14 лет колонии. По данным следствия, Белоусов и главбух Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

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