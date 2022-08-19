Афганистан хочет закупать у России нефтепродукты по бартеру — за изюм и лекарственные травы
Афганистан планирует закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, взамен предложив полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
"Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", — приводит его слова РИА "Новости".
Кабул, указал министр, может поставлять сухофрукты, лекарственные травы и изюм, который исторически поставлялся в РФ большими объёмами. К тому же Афганистан готов поставлять сырьё на российские фабрики так же, как сейчас это происходит с Китаем. Азизи добавил, что Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива до конца 2022 года.
Напомним, представители афганской делегации во главе с министром промышленности и торговли страны Нуриддином Азизи прибыли в Москву для переговоров вечером 14 августа. Стороны обсудят торговые отношения между странами, визит в Россию продлится до 21 августа.
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