Афганистан хочет закупать у России нефтепродукты по бартеру — за изюм и лекарственные травы

Афганистан планирует закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, взамен предложив полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

"Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", — приводит его слова РИА "Новости".

Кабул, указал министр, может поставлять сухофрукты, лекарственные травы и изюм, который исторически поставлялся в РФ большими объёмами. К тому же Афганистан готов поставлять сырьё на российские фабрики так же, как сейчас это происходит с Китаем. Азизи добавил, что Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива до конца 2022 года.