Несоответствие между упадком Соединённых Штатов и их менталитетом сильнейшей державы является главной причиной мирового хаоса. Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Несоответствие силы и менталитета США, рассматривающих себя как номер один в мире, является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире", — говорится в публикации.

Суть проблемы не в том, какие шаги сделали или нет Россия и Китай, а в том, способны ли США и Запад преодолеть собственные страхи и тревогу относительного происходящего упадка, указал автор. В то время как международный порядок считает Вашингтон ярким представителем гегемонизма, именно РФ и Китай защищают международный порядок, честность и справедливость. Младший сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином придаёт позитивный импульс мировому сообществу.

"Те, кто искажает китайско-российские отношения, отражают свои жалкие цели, недальновидность, а также непонимание того, что постоянное укрепление этих двусторонних отношений служит миру и стабильности во всём мире", — добавил он.

Кроме того, Вашингтон не понимает, к чему вражда с Москвой и Пекином может привести. Если Америка действительно решит стать врагом РФ и Китая, то просто "изолирует себя в мире".