В Китае назвали главную причину раскола и хаоса в мире
Global Times: Неспособность США признать собственный упадок вызывает мировой хаос
Несоответствие между упадком Соединённых Штатов и их менталитетом сильнейшей державы является главной причиной мирового хаоса. Об этом пишет китайское издание Global Times.
"Несоответствие силы и менталитета США, рассматривающих себя как номер один в мире, является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире", — говорится в публикации.
Суть проблемы не в том, какие шаги сделали или нет Россия и Китай, а в том, способны ли США и Запад преодолеть собственные страхи и тревогу относительного происходящего упадка, указал автор. В то время как международный порядок считает Вашингтон ярким представителем гегемонизма, именно РФ и Китай защищают международный порядок, честность и справедливость. Младший сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином придаёт позитивный импульс мировому сообществу.
"Те, кто искажает китайско-российские отношения, отражают свои жалкие цели, недальновидность, а также непонимание того, что постоянное укрепление этих двусторонних отношений служит миру и стабильности во всём мире", — добавил он.
Кроме того, Вашингтон не понимает, к чему вражда с Москвой и Пекином может привести. Если Америка действительно решит стать врагом РФ и Китая, то просто "изолирует себя в мире".
Ранее Лайф сообщал, что США обеспокоены согласием России и Китая в вопросах безопасности. Речь идёт о замечании президента РФ Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня.
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