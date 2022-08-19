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Регион
Опубликовано 19 августа 2022, 05:15

В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударе ВСУ по полуострову оружием США

Все агрессивные действия Вооружённых сил Украины ударят по ним же бумерангом с ещё большей отдачей. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА "Новости".

"Посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что США допустили использование Киевом полученного американского оружия для нанесения ударов по Крыму. Дело в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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