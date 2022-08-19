Командир запорожского ополчения заявил о многократном снижении оснащённости ВСУ
Командир отряда "Троя" Новиков: Оснащённость ВСУ в ходе СВО снизилась в десятки раз
В ходе спецоперации удалось серьёзно снизить техническую оснащённость украинской армии, которая пользовалась большим количеством военных беспилотников и тепловизорами. Об этом заявил Владимир Новиков с позывным Алабай, один из лидеров ополчения Запорожья — отряда "Троя".
"Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение", — приводит его слова РИА "Новости".
Так, вместо часовых украинские войска использовали тепловизорные камеры, которые через беспроводную связь передавали картинку. А в посадках и лесах были фотоловушки и замаскированные видеокамеры. Сейчас же оснащённость ВСУ снизилась в десятки раз, указал Новиков.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина купила спутник, на который жители страны собрали более 16 млн долларов. Теперь армия страны сможет получать снимки высокого качества из базы данных компании ICEYE максимально быстро, уточнил телеведущий Сергей Притула.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine