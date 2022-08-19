Командир запорожского ополчения заявил о многократном снижении оснащённости ВСУ

В ходе спецоперации удалось серьёзно снизить техническую оснащённость украинской армии, которая пользовалась большим количеством военных беспилотников и тепловизорами. Об этом заявил Владимир Новиков с позывным Алабай, один из лидеров ополчения Запорожья — отряда "Троя".

"Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, вместо часовых украинские войска использовали тепловизорные камеры, которые через беспроводную связь передавали картинку. А в посадках и лесах были фотоловушки и замаскированные видеокамеры. Сейчас же оснащённость ВСУ снизилась в десятки раз, указал Новиков.