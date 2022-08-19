В Москве за сутки воздух стал чище в несколько раз

По состоянию на 6:00 19 августа в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает гигиенические нормативы. Об этом сообщил Мосэкомониторинг.

"По сравнению с утренними часами 18 августа 2022 года концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", — говорится в Telegram-канале ведомства.