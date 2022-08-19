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19 августа, 04:52

В Москве за сутки воздух стал чище в несколько раз

Мосэкомониторинг: Концентрация загрязняющих веществ снизилась до пяти раз

По состоянию на 6:00 19 августа в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает гигиенические нормативы. Об этом сообщил Мосэкомониторинг.

"По сравнению с утренними часами 18 августа 2022 года концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что экологическая обстановка в городе остаётся на контроле.

Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Лайф сообщал, что накануне в Москве с пяти утра был зафиксирован рост концентрации веществ, характерных для горения, примерно на 30% выше обычных значений. При этом превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари. Причина была в лесном пожаре в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Светлана Шумакова
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