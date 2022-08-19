"Дряхлеющий с каждым днём": Байдена назвали олицетворением упадка США

Президент США Джозеф Байден олицетворяет упадок страны, а его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Такое мнение высказал обозреватель Том Энгельгардт на страницах издания The Nation.

"Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден планирует снова баллотироваться в 2024 году. Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днём дряхлеющий президент?" — пишет автор статьи.

78-летний Энгельгардт отмечает, что в подобном возрасте, упадок — "это вторая натура". Пока Соединённые Штаты трещат по швам Байден и его подчинённые живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад.

Автор статьи указывает: он родился в 1944 году в Америке, когда она уже была "свежесозданной империей", проявляла "беспрецедентную глобальную мощь". Затем в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве. Как тогда казалось, единственной сверхдержавой на планете Земля.

Высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить скоротечный момент "беспрецедентного глобального триумфа" в вечность, отмечает Энгельгардт.