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Опубликовано 19 августа 2022, 05:38

Командир отряда "Троя" Новиков: Поставки оружия Украине стали почти неограниченными

Поставки западного оружия Украине стали открытыми и практически в неограниченном количестве, заявил в беседе с РИА "Новости" один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай. По его словам, это не изменит конечный результат спецоперации, но всё же оказывает определённое давление.

"Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в открытую завозится, в неограниченном количестве фактически", — сказал он.

По словам Новикова, поток военной техники действительно серьёзный. Это нельзя назвать критической ситуацией, но он ощутим.

Запорожский ополченец Алабай рассказал о реальных потерях ВСУ
Запорожский ополченец Алабай рассказал о реальных потерях ВСУ

А ранее командир запорожского ополчения заявил о многократном снижении оснащённости ВСУ. В частности, раньше вместо часовых украинские войска использовали тепловизорные камеры, которые через беспроводную связь передавали картинку.

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Евгения Колесникова
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