Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Американская корпорация Apple предупредила о проблемах с безопасностью iPhone, iPad и Mac. Выявленная уязвимость позволит хакерам получить полный административный доступ к устройствам, сообщает Associated Press.

В представленных компанией отчётах о выявленных проблемах, о которых удалось узнать благодаря "анонимным исследователям", указывается, что наиболее уязвимыми устройствами стали модели iPhone 6S и более поздние, iPad пятого поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, iPod touch (седьмого поколения), а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey.

По словам гендиректора SocialProof Security Рэйчела Тобака, хакеры могут получить "полный административный доступ" к устройству, то есть у злоумышленников появится возможность выдавать себя за владельца гаджета и запускать от его имени любое программное обеспечение. Во избежание этого эксперты по безопасности рекомендуют пользователям обновить устройства до последней доступной версии.