Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac
Американская корпорация Apple предупредила о проблемах с безопасностью iPhone, iPad и Mac. Выявленная уязвимость позволит хакерам получить полный административный доступ к устройствам, сообщает Associated Press.
В представленных компанией отчётах о выявленных проблемах, о которых удалось узнать благодаря "анонимным исследователям", указывается, что наиболее уязвимыми устройствами стали модели iPhone 6S и более поздние, iPad пятого поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, iPod touch (седьмого поколения), а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey.
По словам гендиректора SocialProof Security Рэйчела Тобака, хакеры могут получить "полный административный доступ" к устройству, то есть у злоумышленников появится возможность выдавать себя за владельца гаджета и запускать от его имени любое программное обеспечение. Во избежание этого эксперты по безопасности рекомендуют пользователям обновить устройства до последней доступной версии.
Ранее Лайф писал, что Apple потребовала удалить контент российских государственных СМИ в приложении Rutube. Таким образом видеохостинг должен решить проблему модерации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила компанию, заметив, что она "привыкла к тоталитарным практикам Запада".
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