За сутки в ДНР от украинских обстрелов погибло пять человек
Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели пяти человек за сутки при обстреле ВСУ
Пять мирных жителей погибли и 23 пострадали за минувшие сутки в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.
"За минувшие сутки, с 8:00 18 августа до 8:00 19 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибло пять человек и ещё 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении.
Накануне, 18 августа, Лайф сообщил о гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате обстрела Светлодарска со стороны ВСУ. По данным СЦКК, атака произошла во время раздачи воды местным жителям вблизи школы и городской больницы.
Telegram-канал штаба теробороны ДНР