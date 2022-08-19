За сутки в ДНР от украинских обстрелов погибло пять человек

Пять мирных жителей погибли и 23 пострадали за минувшие сутки в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"За минувшие сутки, с 8:00 18 августа до 8:00 19 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибло пять человек и ещё 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении.