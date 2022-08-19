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Регион
Опубликовано 19 августа 2022, 06:44
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За сутки в ДНР от украинских обстрелов погибло пять человек

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели пяти человек за сутки при обстреле ВСУ

Пять мирных жителей погибли и 23 пострадали за минувшие сутки в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"За минувшие сутки, с 8:00 18 августа до 8:00 19 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибло пять человек и ещё 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении.

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Накануне, 18 августа, Лайф сообщил о гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате обстрела Светлодарска со стороны ВСУ. По данным СЦКК, атака произошла во время раздачи воды местным жителям вблизи школы и городской больницы.

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Telegram-канал штаба теробороны ДНР

Евгения Колесникова
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