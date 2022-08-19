ФСБ в Краснодаре задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре россиянина, который шпионил в пользу СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителями украинской спецслужбы и за денежное вознаграждение по их заданию незаконно получал и передавал за рубеж данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.