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19 августа, 06:58

ФСБ в Краснодаре задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре россиянина, который шпионил в пользу СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителями украинской спецслужбы и за денежное вознаграждение по их заданию незаконно получал и передавал за рубеж данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перемещении российских военных. Речь идёт о сведениях, касающихся перевозок, маршрутов транспортировки и передвижений подразделений ВС РФ и силовых ведомств.

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Национальный антитеррористический комитет

Варвара Романова

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