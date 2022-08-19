Минюст Турции назвал дату проведения президентских выборов
Минюст Турции: Президентские выборы в стране состоятся 18 июня 2023 года
Выборы на пост президента Турции состоятся 18 июня 2023 года. Об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, пишет телеканал CNN Turk.
"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", — сказал он.
По словам министра, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на новый срок.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева завершится за столом переговоров. Об этом турецкий президент заявил по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.
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