Минюст Турции назвал дату проведения президентских выборов

Выборы на пост президента Турции состоятся 18 июня 2023 года. Об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, пишет телеканал CNN Turk.

"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", — сказал он.

По словам министра, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на новый срок.