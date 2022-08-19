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Регион
Опубликовано 19 августа 2022, 07:55

Патрушев: Россия ведёт борьбу с марионеточным режимом на Украине

Россия ведёт борьбу с марионеточным киевским режимом, а народ Украины станет главным бенефициаром его разгрома. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия ведёт борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришёл к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии", — сказал он.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН. Он отметил, что цели были определены чётко и ясно: обеспечение безопасности РФ и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.

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ТАСС / Виталий Невар

Варвара Романова
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