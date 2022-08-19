Патрушев: Россия ведёт борьбу с марионеточным режимом на Украине

Россия ведёт борьбу с марионеточным киевским режимом, а народ Украины станет главным бенефициаром его разгрома. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия ведёт борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришёл к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии", — сказал он.