Патрушев: Россия ведёт борьбу с марионеточным режимом на Украине
Россия ведёт борьбу с марионеточным киевским режимом, а народ Украины станет главным бенефициаром его разгрома. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Россия ведёт борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришёл к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН. Он отметил, что цели были определены чётко и ясно: обеспечение безопасности РФ и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Виталий Невар