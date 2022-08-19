Патрушев: ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с подачи американцев
Вооружённые силы Украины наносят удары по Запорожской атомной электростанции с подачи американцев. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе выступления на XVII встрече коллег из государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдёт, её последствия будут ощущаться во всех уголках мира", — сказал он.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1".