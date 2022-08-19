Патрушев: ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с подачи американцев

Вооружённые силы Украины наносят удары по Запорожской атомной электростанции с подачи американцев. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе выступления на XVII встрече коллег из государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдёт, её последствия будут ощущаться во всех уголках мира", — сказал он.