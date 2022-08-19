Мэр Краснодара досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Андрей Алексеенко восемь лет проработал в Администрации Туапсинского района, в 2015-м был утверждён замом губернатора Краснодарского края. В ноябре 2021 года был избран на должность главы Краснодара. О его решении подать в отставку стало известно накануне, 18 августа.