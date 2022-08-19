Мэр Краснодара досрочно сложил полномочия по собственному желанию
Гордума Краснодара поддержала решение мэра Алексеенко об отставке
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко досрочно сложил полномочия. Это решение поддержали депутаты Городской думы, трансляция заседания велась в прямом эфире в группе соцсети "ВКонтакте".
Решение приняли единогласно все 39 присутствовавших парламентариев. Алексеенко объяснил свой выбор переходом на другую работу.
Андрей Алексеенко восемь лет проработал в Администрации Туапсинского района, в 2015-м был утверждён замом губернатора Краснодарского края. В ноябре 2021 года был избран на должность главы Краснодара. О его решении подать в отставку стало известно накануне, 18 августа.
Сайт Гордумы Краснодара