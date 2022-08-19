МЧС предупредило о сильных ливнях и возможном формировании смерчей над морем на Кубани
На Кубани ожидаются сильные дожди, а над Чёрным морем могут появиться смерчи. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи <...>) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Такие прогнозы даются на 19 августа в период с 10:00 до 12:00 мск и до конца суток, а также в течение всего следующего дня и до второй половины 21-го. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ведомство рекомендует не оставлять детей без присмотра и не выходить из зданий при усилении ветра. При нахождении в этот момент на улице следует укрыться в подземных переходах или подъездах, но не нужно это делать возле стен домов, на остановках общественного транспорта, под деревьями или рядом с недостроенными зданиями.
Ранее мощный смерч обрушился на один из районов Крыма. Пострадавших нет, оказались повреждёнными пять автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
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