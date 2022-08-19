МЧС предупредило о сильных ливнях и возможном формировании смерчей над морем на Кубани

Такие прогнозы даются на 19 августа в период с 10:00 до 12:00 мск и до конца суток, а также в течение всего следующего дня и до второй половины 21-го. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ведомство рекомендует не оставлять детей без присмотра и не выходить из зданий при усилении ветра. При нахождении в этот момент на улице следует укрыться в подземных переходах или подъездах, но не нужно это делать возле стен домов, на остановках общественного транспорта, под деревьями или рядом с недостроенными зданиями.