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19 августа, 07:45

Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие

Академик Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием

Корабли Военно-морского флота России должны быть вновь оснащены тактическим ядерным оружием, заявил почётный научный руководитель Саровского ядерного центра, академик Радий Илькаев. В комментарии РИА "Новости" он призвал обсудить этот вопрос в Совете безопасности.

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", — уверен академик.

Он напомнил, что решение сократить вооружение принял президент СССР Михаил Горбачёв по договорённости с США. При этом эксперт обратил внимание, что соглашение носит джентельменский характер и официально не оформлено.

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Сайт Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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