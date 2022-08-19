Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие
Академик Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием
Корабли Военно-морского флота России должны быть вновь оснащены тактическим ядерным оружием, заявил почётный научный руководитель Саровского ядерного центра, академик Радий Илькаев. В комментарии РИА "Новости" он призвал обсудить этот вопрос в Совете безопасности.
"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", — уверен академик.
Он напомнил, что решение сократить вооружение принял президент СССР Михаил Горбачёв по договорённости с США. При этом эксперт обратил внимание, что соглашение носит джентельменский характер и официально не оформлено.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов высказался о прочности ядерного щита России. Он предложил "кому-нибудь" из недоброжелателей проверить его.
Сайт Минобороны РФ