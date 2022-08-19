Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", — уверен академик.