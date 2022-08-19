Снёс кровлю и повредил авто: Мощный смерч обрушился на один из районов Крыма
Из-за обрушившегося на Сакский район Крыма смерча повреждено пять автомобилей
Смерч обрушился 18 августа на Сакский район Крыма. Пострадавших нет, оказались повреждены пять автомобилей, сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.
Смерч в Крыму. Видео © t.me / more_kryma
"В результате прохождения смерча в посёлке Новоозёрное Сакского района жертв, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Однако оказалась повреждена кровля производственного строения на площади в 50 квадратных метров, а также пять частных автомобилей, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что гигантский водяной смерч на побережье Флориды чуть не унёс с пляжа людей. Свидетелями разбушевавшейся стихии стали отдыхающие на пляже "Редингтон", они сняли происходящее на видео.
Кадр из видео t.me / more_kryma