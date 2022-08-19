Снёс кровлю и повредил авто: Мощный смерч обрушился на один из районов Крыма

Смерч обрушился 18 августа на Сакский район Крыма. Пострадавших нет, оказались повреждены пять автомобилей, сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Смерч в Крыму. Видео © t.me / more_kryma

"В результате прохождения смерча в посёлке Новоозёрное Сакского района жертв, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Однако оказалась повреждена кровля производственного строения на площади в 50 квадратных метров, а также пять частных автомобилей, подчеркнули в ведомстве.