Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Курс доллара в ходе торгов 19 августа упал ниже 58 рублей, это произошло впервые с 25 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Если на открытии американская валюта стоила 59,65 руб., поднявшись на 0,2%, то после этого начала резко снижаться до 57,7 руб. (–3,08%).

Курс евро в ходе торгов терял 0,91%, опускаясь до отметки 59,63 руб. Сейчас евровалюта торгуется на уровне 59,8 руб.