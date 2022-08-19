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19 августа, 07:30

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Курс доллара в ходе торгов 19 августа упал ниже 58 рублей, это произошло впервые с 25 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Если на открытии американская валюта стоила 59,65 руб., поднявшись на 0,2%, то после этого начала резко снижаться до 57,7 руб. (–3,08%).

Курс евро в ходе торгов терял 0,91%, опускаясь до отметки 59,63 руб. Сейчас евровалюта торгуется на уровне 59,8 руб.

Названо условие, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Названо условие, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Ранее аналитик Елена Михайлова предупредила об ослаблении американского доллара в августе. По её словам, введение незаконных санкций против РФ поставило под угрозу репутацию валюты — её стабильность и надёжность.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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