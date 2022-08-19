Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля
Курс доллара в ходе торгов 19 августа упал ниже 58 рублей, это произошло впервые с 25 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Если на открытии американская валюта стоила 59,65 руб., поднявшись на 0,2%, то после этого начала резко снижаться до 57,7 руб. (–3,08%).
Курс евро в ходе торгов терял 0,91%, опускаясь до отметки 59,63 руб. Сейчас евровалюта торгуется на уровне 59,8 руб.
Ранее аналитик Елена Михайлова предупредила об ослаблении американского доллара в августе. По её словам, введение незаконных санкций против РФ поставило под угрозу репутацию валюты — её стабильность и надёжность.
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