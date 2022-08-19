Норвегию могут не пустить на Олимпийские игры из-за проблем с допингом

Спортивные власти Норвегии опасаются, что национальная команда страны не будет допущена до ближайших Олимпийских игр из-за проблем с антидопинговым агентством страны. Об этом пишет NRK.

Опасения вызывает тот факт, что организация не выполняет обязательства, прописанные в международном антидопинговом кодексе. Речь идёт о тестировании спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, которых по закону нельзя проверять без согласия их родителей. За последние два года никто из юных атлетов не проходил допинг-тест без предварительного предупреждения. Спортивные власти страны попросили изменить действующее законодательство.