Норвегию могут не пустить на Олимпийские игры из-за проблем с допингом
Спортивные власти Норвегии опасаются, что национальная команда страны не будет допущена до ближайших Олимпийских игр из-за проблем с антидопинговым агентством страны. Об этом пишет NRK.
Опасения вызывает тот факт, что организация не выполняет обязательства, прописанные в международном антидопинговом кодексе. Речь идёт о тестировании спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, которых по закону нельзя проверять без согласия их родителей. За последние два года никто из юных атлетов не проходил допинг-тест без предварительного предупреждения. Спортивные власти страны попросили изменить действующее законодательство.
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В Норвегии уверены, что на первом этапе WADA оштрафует федерации или же не даст местным чиновникам занимать посты в организации. Однако генеральный секретарь NIF Нильс Эйнар Аас не исключает того, что дойти может и до полного отстранения от Олимпиад.
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