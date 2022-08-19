Почти 80% россиян доверяют Путину

Также 81% россиян отметили хорошую работу Путина, 10% — скорее плохую. Ещё 9% респондентов затруднились ответить. При этом 57% россиян считают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает скорее хорошо, обратного мнения придерживаются 12%. Опрос проводился с 12 по 14 августа, в нём приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов в 104 населённых пунктах 53 регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.