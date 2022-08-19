15-летняя фигуристка решила уехать из России в сборную Канады

По данным источника, соответствующий запрос уже был отправлен в Федерацию фигурного катания России, где данный вопрос планируют рассмотреть в декабре. При этом Ширяевой уже разрешили выступать на одном из национальных канадских турниров, так как её семья и сама спортсменка находятся в стадии переезда.