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19 августа, 08:42

15-летняя фигуристка решила уехать из России в сборную Канады

Российская фигуристка Ширяева может перейти в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева приняла решение продолжить карьеру в составе сборной Канады. Об этом сообщает BIV.

По данным источника, соответствующий запрос уже был отправлен в Федерацию фигурного катания России, где данный вопрос планируют рассмотреть в декабре. При этом Ширяевой уже разрешили выступать на одном из национальных канадских турниров, так как её семья и сама спортсменка находятся в стадии переезда.

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Добавим, что в 2021 году Ширяева брала бронзу на этапе Кубка России среди юниорок. В её арсенале в скором времени могут появиться два четверных прыжка.

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YouTube / WwwTulupRu

Шамиль Гаджиев

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