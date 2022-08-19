15-летняя фигуристка решила уехать из России в сборную Канады
Российская фигуристка Ширяева может перейти в сборную Канады
Российская фигуристка Ульяна Ширяева приняла решение продолжить карьеру в составе сборной Канады. Об этом сообщает BIV.
По данным источника, соответствующий запрос уже был отправлен в Федерацию фигурного катания России, где данный вопрос планируют рассмотреть в декабре. При этом Ширяевой уже разрешили выступать на одном из национальных канадских турниров, так как её семья и сама спортсменка находятся в стадии переезда.
Добавим, что в 2021 году Ширяева брала бронзу на этапе Кубка России среди юниорок. В её арсенале в скором времени могут появиться два четверных прыжка.