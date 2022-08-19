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19 августа, 08:40

Вице-адмирал Виктор Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом

<p>Виктор Соколов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Виктор Соколов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом он сам объявил в ходе сбора с молодыми офицерами.

<…> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", — заявил Соколов, ранее занимавший должность начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

Он назначен исполнять обязанности приказом министра обороны от 10 августа.

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