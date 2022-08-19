Вице-адмирал Виктор Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Виктор Соколов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом он сам объявил в ходе сбора с молодыми офицерами.
"Я <…> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", — заявил Соколов, ранее занимавший должность начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.
Он назначен исполнять обязанности приказом министра обороны от 10 августа.
Ранее Лайф сообщал, что в Мариуполе в День ВМФ почтили память погибшего замкома Черноморского флота Андрея Палия. В траурной церемонии приняли участие представители военной комендатуры и почётный караул.