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19 августа, 09:01

Занимательный диалог российских космонавтов о крепеже повеселил пользователей Сети

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев пошутили о крепеже конструкции на МКС

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос с МКС обсудили в прямом эфире проблему, возникшую с одним из болтов. Мужчинам пришлось закреплять его самим.

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев самостоятельно закрепляют болты на МКС. Видео © "Роскосмос"

На кадрах со станции видно, как Матвеев и Артемьев стараются зафиксировать крепёж прямо в открытом космосе. Состоявшийся диалог сразу заинтересовал интернет-пользователей, которые обратили внимание на шутки космонавтов.

— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...

— Хороший человек или не очень?

— Не трогай его, он мой, — прокомментировали процесс космонавты.

Российским космонавтам могут выдать огнестрельное оружие

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Ранее Лайф сообщал, что 17 августа руководство МКС решило досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева. Сообщалось, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, который питает скафандр. Оба космонавта вернулись и чувствуют себя хорошо, заверили в "Роскосмосе".

Обложка ©

"Роскосмос"

Ирина Фальке

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