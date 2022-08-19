Занимательный диалог российских космонавтов о крепеже повеселил пользователей Сети

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос с МКС обсудили в прямом эфире проблему, возникшую с одним из болтов. Мужчинам пришлось закреплять его самим.

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев самостоятельно закрепляют болты на МКС. Видео © "Роскосмос"

На кадрах со станции видно, как Матвеев и Артемьев стараются зафиксировать крепёж прямо в открытом космосе. Состоявшийся диалог сразу заинтересовал интернет-пользователей, которые обратили внимание на шутки космонавтов.