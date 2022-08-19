Занимательный диалог российских космонавтов о крепеже повеселил пользователей Сети
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев пошутили о крепеже конструкции на МКС
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос с МКС обсудили в прямом эфире проблему, возникшую с одним из болтов. Мужчинам пришлось закреплять его самим.
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев самостоятельно закрепляют болты на МКС. Видео © "Роскосмос"
На кадрах со станции видно, как Матвеев и Артемьев стараются зафиксировать крепёж прямо в открытом космосе. Состоявшийся диалог сразу заинтересовал интернет-пользователей, которые обратили внимание на шутки космонавтов.
— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...
— Хороший человек или не очень?
— Не трогай его, он мой, — прокомментировали процесс космонавты.
Ранее Лайф сообщал, что 17 августа руководство МКС решило досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева. Сообщалось, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, который питает скафандр. Оба космонавта вернулись и чувствуют себя хорошо, заверили в "Роскосмосе".