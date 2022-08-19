В России предложили перевести все школы на пятидневку

Начальные и средние классы всех российских школ могут перевести на пятидневную учебную неделю. С предложением рассмотреть соответствующую идею выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT, ссылаясь на копию обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

По словам депутата, в последние годы в России ведутся дискуссии по поводу целесообразности шестидневной учебной недели. И такой график для школьников, особенно для младшеклассников, и их родителей является сложным испытанием. Дело в том, отметил Крупник, что дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с семьёй. Шестидневная учебная неделя действительно считается выходом из положения для ряда регионов с проблемой дефицита школ. Но там, где такой ситуации нет, наличие и навязывание этой концепции вызывает лишь вопросы и опасения, считает депутат.

"В текущей ситуации прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ нашей страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования", — указывается в обращении.

Крупник также подчеркнул, что для старшеклассников шестидневка неизбежна, она даже является "желательным фактором, позволяющим посвятить больше времени учёбе". По словам депутата, о поддержке инициативы о пятидневной учебной неделе для школьников высказался первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от "Единой России" Сергей Боярский. Тот отметил свою готовность включиться в создание соответствующего документа.