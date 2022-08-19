Бывшего сотрудника аппарата Верховной рады Украины заподозрили в госизмене
Бывший сотрудник управления аппарата Верховной рады подозревается в государственной измене. Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), он обвиняется в попытке установить прослушивающие жучки в кулуарах украинского парламента.
"Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный якобы собирал данные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как утверждает СБУ, "все поставленные задачи были провалены", поскольку чиновник уволился из Рады. Затем подозреваемый попытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но после спецпроверки его задержали сотрудники спецслужб. Фамилия и имя задержанного не называются.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ задержала мужчину, призывавшего ракетами ударить по памятнику Степану Бандере во Львове. Ведомство утверждает, что он якобы передал представителям Донецкой Народной Республики координаты монумента.
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