Бывшего сотрудника аппарата Верховной рады Украины заподозрили в госизмене

По данным ведомства, задержанный якобы собирал данные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как утверждает СБУ, "все поставленные задачи были провалены", поскольку чиновник уволился из Рады. Затем подозреваемый попытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но после спецпроверки его задержали сотрудники спецслужб. Фамилия и имя задержанного не называются.