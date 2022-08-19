Эрдоган предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в Турции встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом лидер республики сообщил журналистам в самолёте после переговоров, которые прошли во Львове 18 августа.

"Я заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению [конфликта на Украине] путём дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара соблюдает солидарность территориальной целостности Незалежной. Турецкий лидер добавил, что в ходе трёхсторонней встречи во Львове между Эрдоганом, Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обсуждались шаги, которые можно сделать для осуществления механизма по вопросу экспорта украинского зерна. Кроме того, президент Турции заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и попросить его принять конкретные меры.

"МАГАТЭ должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определённую нагрузку по тому, что необходимо сделать. Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это", — сказал Эрдоган.