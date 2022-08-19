Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на новый творческий конкурс

Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на четвёртый творческий конкурс. Как сообщили в пресс-службе фонда, на его проведение дополнительно выделен один миллиард рублей.

"Сегодня Президентский фонд культурных инициатив даёт старт заявочной кампании четвёртого специального конкурса. Задача серии специальных отборов — поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдалённом будущем. За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации <...> Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждём проекты из всех регионов нашей страны", — отметил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Участие могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, связанные с образовательными, культурными и просветительскими проектами, в том числе в Донбассе и на освобождаемых территориях. Заявки, которые можно подать через информационную систему фонда, должны соответствовать одному из шести тематических направлений: "Гордимся", "Своих не бросаем", "Новые возможности", "Герои Донбасса — Герои России", "Мы вместе" и "Культурный код". Приём заявок продлится до 12 сентября. Победителей планируется определить не позднее 31 октября.