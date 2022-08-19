Дело Хачатуряна вернули в СК РФ для установления обстоятельств насилия над дочерьми
Генпрокуратура вернула на доследование в СК РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что генеральная прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела. Таким образом, следствие по делу Хачатуряна возобновлено.
"Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей", — уточнили в органах.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.
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