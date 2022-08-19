ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ в Харьковской области
Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек", — отметил он.
Также стало известно, что ВКС России ударами по пунктам временной дислокации нацбатальонов "Азов"* и "Айдар" в районах Николаевки и Соледара в ДНР уничтожили свыше 50 боевиков.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
Минобороны РФ