ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек", — отметил он.