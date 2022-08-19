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Опубликовано 19 августа 2022, 10:04

Минобороны: Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 в Запорожской области

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили в Запорожской области поступившую Киеву от США гаубицу М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена гаубица М777 производства США в районе населённого пункта Приморское Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой. Кроме того, по данным ведомства, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артакова.

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Getty Images / Lennart Preiss

Наталья Исакова
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