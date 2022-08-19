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Опубликовано 19 августа 2022, 11:16
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Американский политолог рассказал, в каком случае США могут ввести войска на Украину

Политолог Миршаймер заявил о риске вмешательства США в конфликт на Украине

Ситуация вокруг военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт. Такое заявление в статье для Foreign Affairs сделал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

В публикации специалист описывает несколько возможных вариантов сценария такого вмешательства. Так, по его мнению, если украинский конфликт не закончится в этом году, то американская сторона может направить сухопутные войска на Украину.

Более вероятным сценарием вмешательства политолог считает непосредственное участие США в боевых действиях в случае полного разгрома украинских войск. Последний же вариант развития событий подразумевает крупномасштабную эскалацию, при которой Вашингтон уже будет вынужден втянуться в конфликт не по своей воле.

Reuters: США готовы выделить Украине ещё $800 млн военной помощи
Reuters: США готовы выделить Украине ещё $800 млн военной помощи

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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