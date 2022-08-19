Американский политолог рассказал, в каком случае США могут ввести войска на Украину

Ситуация вокруг военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт. Такое заявление в статье для Foreign Affairs сделал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

В публикации специалист описывает несколько возможных вариантов сценария такого вмешательства. Так, по его мнению, если украинский конфликт не закончится в этом году, то американская сторона может направить сухопутные войска на Украину.

Более вероятным сценарием вмешательства политолог считает непосредственное участие США в боевых действиях в случае полного разгрома украинских войск. Последний же вариант развития событий подразумевает крупномасштабную эскалацию, при которой Вашингтон уже будет вынужден втянуться в конфликт не по своей воле.