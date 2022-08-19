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19 августа, 11:06

"Потерял душу свою": Папа разбившейся на самокате девочки винит в трагедии руководство детсада

Папа разбившейся на самокате девочки в Новосибирске хочет привлечь детсад к ответственности

Отец пятилетней девочки, которая разбилась насмерть во время катания на самокате на территории детского сада в Новосибирске, намеревается привлечь к ответственности руководство дошкольного образовательного учреждения. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "360".

"Это ужасно. У меня всё пропало, я потерял душу свою. <...> Я виню заведующую садика, я их всех виню. Я нанимаю адвоката, чтобы наказать их всех по-настоящему и по полной [программе]. Дочь умерла из-за какой-то ямы", сказал он.

По словам мужчины, он узнал о трагедии от супруги. На место происшествия отец приехал первым, а затем был свидетелем, как девочку пытаются в реанимации откачать. Также мужчина поделился, что самокат, с которого дочь упала, был именно её, а не детского сада.

Исчезнувшую шестилетнюю девочку в Пермском крае нашли мёртвой

Исчезнувшую шестилетнюю девочку в Пермском крае нашли мёртвой

Лайф уже писал, что накануне в детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката. В этот момент она находилась без присмотра воспитателей. При падении девочка ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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