Госдеп США открыл вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США объявило о поиске сотрудника на должность старшего советника для МВД Украины. Об этом говорится на портале госзакупок Америки.
В обязанности будет входить организация доставки необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, помощь в обучении сотрудников МВД, а также участие в реформировании правоохранительных органов.
"Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране", — говорится в описании вакансии.
Кандидату обещают зарплату в размере от 91 до 134 тысяч долларов в год, место работы зависит от обстановки на Украине: либо в Посольстве США в Киеве, либо в Польше или Германии. Необходимость в советнике для украинских силовиков объясняется "помощью в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции (Украины) в ЕС".
Ранее экс-агент ЦРУ рассказал, как США извлекают выгоду из украинского конфликта, в частности, при отправке оружия на Украину, чтобы протестировать собственные разработки. По его словам, Вашингтон таким образом не рискует американцами.
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