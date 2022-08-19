Госдеп США открыл вакансию на должность старшего советника для МВД Украины

Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США объявило о поиске сотрудника на должность старшего советника для МВД Украины. Об этом говорится на портале госзакупок Америки.

В обязанности будет входить организация доставки необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, помощь в обучении сотрудников МВД, а также участие в реформировании правоохранительных органов.

"Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране", — говорится в описании вакансии.

Кандидату обещают зарплату в размере от 91 до 134 тысяч долларов в год, место работы зависит от обстановки на Украине: либо в Посольстве США в Киеве, либо в Польше или Германии. Необходимость в советнике для украинских силовиков объясняется "помощью в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции (Украины) в ЕС".