"Гадкая и жадная страна": Тихонов назвал правильным возможное отстранение сборной Норвегии от участия в Олимпиадах
Легендарный биатлонист Тихонов призвал отстранить Норвегию от Олимпиад из-за допинга
Четырёхкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов поддержал идею отстранить сборную Норвегии от участия в Олимпийских играх из-за проблем с допинговой системой страны. Об этом он заявил Sport24.
"Норвегию давно надо было отстранить. Больших скандалистов, чем они, придумать сложно. Только норвежцы всегда пишут протесты и несут галиматью. Поэтому наказать их — очень правильное решение. За прошлое, настоящее и будущее. Не питаю к ним никакого уважения. Норвегия — гадкая и жадная страна", — заявил Тихонов.
Ранее Лайф сообщал, что Норвегия может остаться без участия в Олимпийских играх из-за проблем с допинговой системой страны, правила которой противоречат международным. Речь идёт о тестировании спортсменов до 18 лет, которое проводится исключительно с согласия родителей и не может быть неожиданным.
ТАСС / Евгений Тумашов