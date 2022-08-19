"Гадкая и жадная страна": Тихонов назвал правильным возможное отстранение сборной Норвегии от участия в Олимпиадах

Четырёхкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов поддержал идею отстранить сборную Норвегии от участия в Олимпийских играх из-за проблем с допинговой системой страны. Об этом он заявил Sport24.

"Норвегию давно надо было отстранить. Больших скандалистов, чем они, придумать сложно. Только норвежцы всегда пишут протесты и несут галиматью. Поэтому наказать их — очень правильное решение. За прошлое, настоящее и будущее. Не питаю к ним никакого уважения. Норвегия — гадкая и жадная страна", — заявил Тихонов.