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19 августа, 10:52

Психолог рассказал об угрозе смога для ментального здоровья

Врач Бохов заявил, что смог может привести к паническим атакам

Смог может привести к нарушениям психики человека, например к паническим атакам. Об этом в беседе с РИАМО заявил клинический психолог Игорь Бохов.

"Паническая атака — острое состояние, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы справиться с ней, используйте технику глубокого дыхания, поочерёдного напряжения и расслабления мышц", — сказал он.

По словам эксперта, признаками панической атаки являются удушье, повышенное сердцебиение, потливость, озноб и дрожь. Врач добавил, что из-за смога люди могут чувствовать страх, особенно это касается москвичей, ведь их жизнь зачастую связана со стрессами.

Человек переживает из-за природных катаклизмов, так как понимает, что не может всё контролировать, отметил Бохов. Психолог напомнил, что специальные службы всегда занимаются ликвидацией пожаров, поэтому чрезмерно волноваться по этому поводу не стоит.

В Москве за сутки воздух стал чище в несколько раз

В Москве за сутки воздух стал чище в несколько раз

Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области распространился по Москве и Подмосковью. 18 августа дымка была видна не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. Смог от лесных пожаров в Рязанской области добрался и до Тулы.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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