Психолог рассказал об угрозе смога для ментального здоровья

Смог может привести к нарушениям психики человека, например к паническим атакам. Об этом в беседе с РИАМО заявил клинический психолог Игорь Бохов.

"Паническая атака — острое состояние, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы справиться с ней, используйте технику глубокого дыхания, поочерёдного напряжения и расслабления мышц", — сказал он.

По словам эксперта, признаками панической атаки являются удушье, повышенное сердцебиение, потливость, озноб и дрожь. Врач добавил, что из-за смога люди могут чувствовать страх, особенно это касается москвичей, ведь их жизнь зачастую связана со стрессами.

Человек переживает из-за природных катаклизмов, так как понимает, что не может всё контролировать, отметил Бохов. Психолог напомнил, что специальные службы всегда занимаются ликвидацией пожаров, поэтому чрезмерно волноваться по этому поводу не стоит.