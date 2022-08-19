Психолог рассказал об угрозе смога для ментального здоровья
Врач Бохов заявил, что смог может привести к паническим атакам
Смог может привести к нарушениям психики человека, например к паническим атакам. Об этом в беседе с РИАМО заявил клинический психолог Игорь Бохов.
"Паническая атака — острое состояние, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы справиться с ней, используйте технику глубокого дыхания, поочерёдного напряжения и расслабления мышц", — сказал он.
По словам эксперта, признаками панической атаки являются удушье, повышенное сердцебиение, потливость, озноб и дрожь. Врач добавил, что из-за смога люди могут чувствовать страх, особенно это касается москвичей, ведь их жизнь зачастую связана со стрессами.
Человек переживает из-за природных катаклизмов, так как понимает, что не может всё контролировать, отметил Бохов. Психолог напомнил, что специальные службы всегда занимаются ликвидацией пожаров, поэтому чрезмерно волноваться по этому поводу не стоит.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области распространился по Москве и Подмосковью. 18 августа дымка была видна не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. Смог от лесных пожаров в Рязанской области добрался и до Тулы.
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