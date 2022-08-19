Под Херсоном задержали наводчиков ВСУ, причастных к гибели семьи от ракет HIMARS

В Херсонской области задержали двух братьев-наводчиков, которые помогли украинским военным ударить ракетами РСЗО HIMARS по селу Брилёвка. Тогда в результате обстрела погибла семья из пяти человек.

"Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты", — цитирует ТАСС одного из братьев.