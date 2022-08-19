Под Херсоном задержали наводчиков ВСУ, причастных к гибели семьи от ракет HIMARS
В Херсонской области задержали двух братьев-наводчиков, которые помогли украинским военным ударить ракетами РСЗО HIMARS по селу Брилёвка. Тогда в результате обстрела погибла семья из пяти человек.
"Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты", — цитирует ТАСС одного из братьев.
Удар ВСУ был совершён 29 июля, в результате погибло пять человек, включая троих детей. Также была полностью уничтожена железнодорожная станция, разрушены жилые дома поблизости, от некоторых остались лишь печные трубы.
ТАСС / ZUMA / Sgt. James Hobbs