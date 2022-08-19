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19 августа, 10:47

Под Херсоном задержали наводчиков ВСУ, причастных к гибели семьи от ракет HIMARS

В Херсонской области задержали двух братьев-наводчиков, которые помогли украинским военным ударить ракетами РСЗО HIMARS по селу Брилёвка. Тогда в результате обстрела погибла семья из пяти человек.

"Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты", — цитирует ТАСС одного из братьев.

В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

Удар ВСУ был совершён 29 июля, в результате погибло пять человек, включая троих детей. Также была полностью уничтожена железнодорожная станция, разрушены жилые дома поблизости, от некоторых остались лишь печные трубы.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Sgt. James Hobbs

Александра Вишнякова
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