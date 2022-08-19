США демонстрируют двуличие, считая удары Украины из американского вооружения по Крыму "самообороной" и одновременно заявляя на высшем уровне, что их оружие не должно применяться для ударов по территории России. На это обратил внимание эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

"Открыто они говорят, что ни в коем случае американское оружие не должно применяться по территории России. Это они говорят на уровне президента США Джо Байдена. Если говорить о том, что они [ВСУ] хотят ударить по территории Крыма, к тому же США Крым не признают территорией РФ, то получится казус", — сказал политолог Лайфу.

В этом случае, добавил он, Вашингтон снимет с себя ответственность за нанесение ударов по российской территории. США вообще не считают себя ответственными за что-либо, обратил внимание эксперт, это особенность и исключительность американского общества.

"Исходя из таких позиций, они считают, что они пишут правила, а соблюдать их должны другие", — заметил Кошкин, указав, что Соединённые Штаты делают заявления таким образом, как им выгодно на конкретный день.

Реальная же ситуация показывает, что ВСУ не стесняются бить из РСЗО HIMARS по жилым кварталам ДНР и ЛНР, по своим военным в Еленовке и по Запорожской АЭС, указал политолог.