Польша почти полностью прекратила выдавать визы россиянам

Польские власти более чем в три раза сократили число выдаваемых гражданам России виз. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным МИД Польши, с 24 февраля до 9 августа россиянам было выдано всего 4513 виз. Для сравнения: за весь прошлый год нашим гражданам поляки выдали 31 297 виз, среди них 17 388 рабочих, 95 туристических. Вместе с тем почти тысячу виз получили россияне, которые пожелали получить образование в Польше.

Важно упомянуть, что с конца марта текущего года Варшава вообще перестала выдавать туристические визы гражданам РФ в связи с распоряжением МВД республики. Как отметили в МИД Польши, уменьшение числа выдаваемых виз также связано с сокращением числа дипломатического и консульского персонала в польских дипведомствах в России.