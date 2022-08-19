Рябков: Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине

Россия не хотела бы, чтобы Соединённые Штаты стали стороной конфликта на Украине, однако Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьёзно воспринимать эти предупреждения", — сказал он.

Рябков отметил, что Москва неоднократно направляла Вашингтону официальные сигналы, в том числе в виде нот и бесед, предупреждая, что более явное вовлечение в происходящее на Украине, по сути, ставит США на грань превращения в сторону конфликта.

"Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это всё опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание", — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что "начинать надо было с непоставок этих вооружений". По словам дипломата, сейчас идёт демагогическая подача со стороны Запада и США, в частности, о том, что всё оружие идёт Киеву в рамках "права Украины на самооборону". Однако власти Незалежной уже в открытую говорят о нападении на объекты в глубине российской территории, в Крыму. И подобное расценивается как эскалация конфликта, которая происходит с подачи США и других союзников по НАТО, при поощрении такого рода настроений, подходов и планов.