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19 августа, 10:17

Рябков заявил об усилении российских ПВО в районе Запорожской АЭС

Россия принимает все меры для обеспечения безопасности в районе Запорожской атомной электростанции. В частности, в регионе усилены системы противовоздушной обороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши системы ПВО в регионе усилены, мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность станции через те процедуры и механизмы, которые отработаны в том числе по линии наших профильных ведомств", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1"

Рябков также добавил, что присутствие российских военных на ЗАЭС гарантирует, что чернобыльский сценарий не будет реализован на данном объекте.

Украина попала снарядами на территорию Запорожской ТЭС, обеспечивающей работу АЭС

Украина попала снарядами на территорию Запорожской ТЭС, обеспечивающей работу АЭС

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Как уточнял Рогов, периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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