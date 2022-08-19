Рябков заявил об усилении российских ПВО в районе Запорожской АЭС

Россия принимает все меры для обеспечения безопасности в районе Запорожской атомной электростанции. В частности, в регионе усилены системы противовоздушной обороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши системы ПВО в регионе усилены, мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность станции через те процедуры и механизмы, которые отработаны в том числе по линии наших профильных ведомств", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1"