Рябков заявил об усилении российских ПВО в районе Запорожской АЭС
Россия принимает все меры для обеспечения безопасности в районе Запорожской атомной электростанции. В частности, в регионе усилены системы противовоздушной обороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наши системы ПВО в регионе усилены, мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность станции через те процедуры и механизмы, которые отработаны в том числе по линии наших профильных ведомств", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1"
Рябков также добавил, что присутствие российских военных на ЗАЭС гарантирует, что чернобыльский сценарий не будет реализован на данном объекте.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Как уточнял Рогов, периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ