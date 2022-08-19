В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров
Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в освобождённой части Харьковской области
В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров, его возглавил экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы администрации района Виталия Ганчева.
"Постановляю сформировать Совет министров Военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы Военно-гражданской администрации Харьковской области, председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", — говорится в документе.
Напомним, мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку 18 августа. А уже сегодня он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Решение Андрея Алексеенко поддержала Городская дума.
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