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19 августа, 10:12

В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров

Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в освобождённой части Харьковской области

В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров, его возглавил экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы администрации района Виталия Ганчева.

"Постановляю сформировать Совет министров Военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы Военно-гражданской администрации Харьковской области, председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", — говорится в документе.

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Напомним, мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку 18 августа. А уже сегодня он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Решение Андрея Алексеенко поддержала Городская дума.

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Telegram / Андрей Алексеенко

Светлана Оперук

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