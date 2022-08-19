Дзюба успешно прошёл медосмотр в "Адана Демирспор"
Российский нападающий Артём Дзюба успешно прошёл медосмотр в своём новом клубе "Адана Демирспор", сообщается в твиттере команды.
В сообщении клубная пресс-служба также поделилась фотографией спортсмена в футболке "Аданы". Никаких деталей обследования не приводится.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".
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Twitter / Adana Demirspor