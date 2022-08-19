Праздник в кубе: VK поздравит россиян с Днём флага

Холдинг VK запустит мультимедийный проект ко Дню флага России. Так, с 20 по 22 августа в десяти городах нашей страны будут установлены интерактивные кубы, каждая грань которого открывает доступ к игре, викторине, посвящённой государственному символу, а также арт-контенту и анимации с маскотами VK. Для их активации необходимо считать QR-код.

Так, в интерактивной игре "Собери флаг" участнику предлагается выбрать слова, с которыми у него ассоциируется каждый из цветов государственного символа. После этого варианты появятся на кубе, и горожане смогут поделиться собранным изображением в соцсети "ВКонтакте".

Также гостям праздника будет доступен запуск арт-контента, в нём можно будет выбрать цвет и создать динамичный рисунок, который отобразится на кубе. Кроме того, пользователи смогут показать на грани фигуры анимированного маскота VK. Всё это будет представлено в Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке и Калининграде. Горожане смогут поучаствовать в активностях и в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону.