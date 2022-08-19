МО РФ: ПВО перехватила одну "Точку-У", 12 снарядов HIMARS и две американские ракеты

Российские средства ПВО за сутки перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и две американские ракеты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населённых пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе Алчевска и Стаханова в ЛНР", — сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, ПВО РФ сбила 13 украинских беспилотников в нескольких районах Харьковской области и в населённом пункте Любомировка Николаевской области, уточнил Конашенков.