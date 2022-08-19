В ФРГ заявили, что запуск "Северного потока – 2" не стоит на повестке дня
Запуск газопровода "Северный поток – 2" не стоит на повестке дня для Правительства Германии. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Мы остановили процесс сертификации "Северного потока – 2". И по понятным причинам. Возобновление проекта не стоит на повестке дня", — сказал он.
Бюхнер отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее предупреждал, что у "Северного потока – 2" имеется достаточно мощностей. Следовательно, нет никаких препятствий для выполнения Россией своих контрактных обязательств по поставкам газа в Европу.
Ранее германский политик Вольфганг Кубикки призвал запустить "Северный поток – 2" на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны. Но при этом позицию власти относительно конфликта на Украине ничто не изменит, добавил он.
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